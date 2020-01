Messina: controlli in empori cinesi e sala scommesse, 6 denunce

Sei persone denunciate, 7 lavoratori in nero trovati e sanzioni per quasi 200 mila euro. Sono i numeri di un’operazione di controllo condotta dai carabinieri di Messina e provincia in empori cinesi, edilizia e sale scommesse.

In una delle aziende ispezionate sono stati individuati 6 lavoratori in nero sui sei presenti, dei quali 4 italiani, 1 minore di nazionalità cinese e un filippino.

L’attività imprenditoriale è stata sottoposta a sospensione. Due imprenditori sono stati denunciati per violazione in materia di sicurezza e sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 157 mila euro ai danni dei titolari.

Su cinque ditte edili tutte sono risultate irregolare e dei sei lavoratori sottoposti a controllo, uno era totalmente in nero. In un caso è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

Quattro datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro di Messina. Le sanzioni amministrative e le ammende ammontano ad oltre 40 mila euro complessivi.