Palermo: l’Ars sopprime l’esercizio provvisorio

Questa sera l’Ars ha soppresso l’esercizio provvisorio della regione siciliana. Tutto questo, secondo il Cisal, “rischia di rivelarsi un colpo mortale non solo per migliaia di lavoratori i cui stipendi sono a rischio, come per esempio Lsu, Resais e Pip, ma in generale per l’attività amministrativa che di fatto verrebbe bloccata, al netto delle sole spese essenziali, colpendo gli enti locali.

Una vera e propria sciagura che va evitata a tutti i costi: il governo regionale e l’assemblea trovino una soluzione immediata.” A dirlo sono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal, commentando il voto di questa sera all’Ars.