Catania: Jessica Pratt e il coro lirico siciliano per la settimana musicale Agatina

Ritorna puntuale come ogni anno la settimana musicale Agatina a Catania in onore della patrona della città, Sant’Agata. In scena Jessica Pratt e la grande musica a Catania firmata coro lirico siciliano.

Appuntamento martedì 4 febbraio alle 20.00 con la settimana musicale agatina, sesta edizione, prestigiosa kermesse musicale organizzata dal coro lirico siciliano insignito dell’oscar della Lirica che ogni anno si svolge con le adesioni, i riconoscimenti e i patrocini delle più eminenti istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche italiane.

L’edizione 2020 si svolgerà nella monumentale settecentesca chiesa di San Michele ai Minoriti, ubicata nel cuore barocco della città etnea che accoglierà il recital lirico con protagonista il Coro lirico siciliano e l’attesa partecipazione del soprano di fama internazionale Jessica Pratt.

L’ ampio programma concertistico sarà, infatti, arricchito dalla consegna del premio internazionale Giuseppe Di Stefano al soprano australiano salutata dal New York Times come soprano dal “suono scintillante, sovracuto facile e disinvolto, agile coloratura e delicata grazia lirica” e considerata oggi una delle maggiori interpreti del mondo del più difficile repertorio Belcantistico.

Per l’Edizione 2020 la città etnea diventerà capitale della lirica e della cultura a livello internazionale grazie all’evento concertistico del 4 Febbraio per un’autentica festa della musica e dell’opera per omaggiare la Martire etnea alla vigilia della grande festa.