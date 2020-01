Catania: controlli straordinari a Librino

Controlli sull’argine del Simeto a Catania e sulla spiaggia di fronte al villaggio Primosole beach dove, in luoghi diversi, sono stati individuati pescherecci illegali e diversi soggetti dediti alla pesca di frodo ritenuti responsabili del reato di deterioramento e distribuzione di habitat protetto.

A conclusione della complessa attività di indagine, sono stati effettuati sei sequestri penali aventi come oggetto 6 imbarcazioni, alcune di queste già ormeggiate lungo il letto del fiume allestite per la pesca di frodo, diversi motori per natanti/pescherecci, taniche di benzina, un furgone frigo per il trasporto pesce, attrezzatura da pesca varia e, fatto di rilievo, sono state anche acquisite ai fini della confisca numerose reti da pesca per un totale di 55 km.

Un soggetto è stato indagato per pesca illegale e distruzione di sito protetto, ritenuto responsabile di aver allestito all’interno del sito protetto, più precisamente in un’area di circa 400 metri occupata abusivamente, con annessa una struttura occupata abusivamente dopo la morte del proprietario. Un’attività commerciale illegale di costruzione e vendita reti da pesca di frodo.

L’individuo è anche un pescatore professionale in nero che tra l’altro percepisce la pensione sociale. Per meglio esercitare l’attività illegale, l’uomo si è anche appropriato di un pezzo di spiaggia dove vi ha riposto in forma stabile un’imbarcazione e notevole materiale da pesca.

Sorpresi e indagati anche due pescatori, uno dei quali percepisce l’indennità di disoccupazione, l’altro minorenne che, alla vista degli agenti, hanno provato a dileguarsi ma tempestivamente bloccati.

In ultimo, è stato accertato che ignoti avevano sostituito il catenaccio di accesso nella riserva naturale e ciò verosimilmente per impedirne l’accesso agli avventori che potrebbero arrecare disturbo e/o agli organi di polizia. Per questo motivo gli agenti della polizia di Stato, assieme al corpo vigilanza Oasi del Simeto della città metropolitana di Catania intervenuta sul posto hanno rimesso il catenaccio per rimetterne uno nuovo.