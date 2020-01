Messina: ZS group cerca la vittoria contro lo Sporting club Adrano

Per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Silver, la ZS Group Messina torna tra le mura amiche per affrontare lo Sporting Club Adrano. Gli etnei occupano il penultimo posto in graduatoria, con soli due punti all’attivo, ma non sarà una partita semplice per i giallorossi, reduci da una settimana travagliata per i fatti del derby.

La Basket School potrà schierare Busco, che si è visto annullare la squalifica, ma dovrà rinunciare a De Angelis, al quale la Corte d’Appello Sportiva siciliana ha confermato le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo. La decisione è stata accolta con disappunto dai dirigenti peloritani in quanto, come dimostrato dalle immagini, De Angelis non ha reagito e non meritava la squalifica. Un’assenza pesante per gli scolari che si ritroveranno di fronte un Adrano molto agguerrito e rinnovato.

Coach Bonanno per l’occasione ritrova il bomber Alescio e potrà schierare i nuovi arrivati: l’ala inglese Abdul Hafeez e il bresciano Filippo Ampomah: giocatori ingaggiati nel tentativo di risalire la classifica.

Seppure incompleta, la ZS Group Messina ha il dovere difendere la terza posizione in classifica, contro tutto e contro tutti. Non è nella mentalità di Pippo Sidoti e Francesco Paladina o dell’intera dirigenza arrendersi alle avversità. Quindi i ragazzi sono chiamati a dare il massimo per cercare di conquistare due punti fondamentali. Però c’è da resettare tutto, specialmente le polemiche, e ripartire a testa bassa, con la consueta determinazione.

Nel match di andata la Basket School ha battuto i bianconeri per 87-64. Quelle contro Adrano sono state sempre gare combattute che hanno appassionato le due tifoserie. Dalle vittorie negli spareggi playoff per la promozione in serie D a quella della scorsa stagione, quando i messinesi si imposero proprio negli ultimi secondi di gara grazie alla tripla più il tiro aggiuntivo realizzati da Fathallah che regalò agli scolari la certezza della partecipazione alla post season.

Gara quindi da non perdere per gli appassionati e i tifosi della Basket School, che non dovranno far mancare il proprio sostegno ai ragazzi in una delle gare più difficili dell’intera stagione. La palla a due per ZS Group Messina – Sporting Club Adrano è prevista alle ore 18 di domenica 19 gennaio al “PalaMili”. Arbitri della sfida Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Francesco Giunta di Ragusa.