Capo d’Orlando (Me): lunedì seminario sulla qualità dei servizi turistici

Si terrà lunedì 20 gennaio a Capo d’Orlando, nel messinese, un seminario sulla qualità dei servizi turistici. Sono molti gli operatori turistici che hanno aderito al seminario informativo/formativo che si svolgerà nell’aula consiliare orlandina.

Un incontro molto importante, pensato dall’assessore al turismo Sara La Rosa che si propone di attuare un focus mirato sull’attività di accoglienza, sulla formazione, ma anche sugli strumenti per l’implementazione della qualità del turismo.

Il seminario, che inizierà lunedì alle 09.30, si avvale del supporto tecnico di Saverio Panzica, esperto di legislazione e qualità dei servizi turistici per le pubbliche amministrazioni e di Antonio Marino, presidente dell’associazione albergatori di Trapani.

Oltre agli operatori turistici direttamente interessati, all’iniziativa parteciperanno anche alcune associazioni che spesso supportano l’amministrazione comunale nello svolgimento degli eventi.

Per l’assessore La Rosa “l’esempio è dato dalle recenti manifestazioni natalizie che hanno visto un’attiva collaborazione con le associazioni, come ad esempio Capo in vita che ha saputo catalizzare l’attenzione in tante serate con iniziative di richiamo per grandi e piccoli.

Un modello da seguire – prosegue l’assessore – per tutte le realtà associative del territorio”.