Viagrande (Ct): sequestrati 75 kg di materiale esplodente

Ieri mattina gli agenti della polizia di Stato hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale esplodente non autorizzato detenuto abusivamente da un pirotecnico catanese. L’uomo stava per utilizzare durante i festeggiamenti della festa patronale a Viagrande senza avere la licenza che non aveva nemmeno mai richiesto.

L’intervento trae origine dall’attento spirito di osservazione degli agenti dell’unità cinofili che hanno notato il pirotecnico da loro già riconosciuto in quanto pregiudicato per reati specifici, intento a frugare dentro un grosso sacco di plastica.

L’uomo, nonostante fosse autorizzato ad introdurre i fuochi pirotecnici per realizzare uno spettacolo nel corso dei festeggiamenti in onore del patrono, veniva trovato in possesso di 75 kg di prodotti illegali, privi di etichettatura riportante il numero di registrazione ed omologazione Ce e la relativa categoria di appartenenza nonché articoli del tipo “pirotecnici professionali con rischio potenzialmente lesivo”, riconosciuti nella categoria F4, approvvigionati senza titolo. Nei prossimi giorni saranno adottati nei suoi confronti ulteriori provvedimenti. Il materiale esplodente sequestrato, su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto ad immediata distruzione.