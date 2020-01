Caltagirone (Ct): ricercato per mafia tenta di seminare i carabinieri

Ha cercato di scampare alla cattura Carmelo Curvà, ricercato per mafia. L’uomo doveva essere arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura generale presso la corte d’appello di Caltanissetta. Le manette sono scattate ai polsi del 41enne.

I militari stavano svolgendo il loro normale servizio di perlustrazione quando alle 3 di notte, mentre si trovavano sulla statale 417 hanno intravisto un’auto che alla loro vista svoltava in direzione della zona industriale di Caltagirone. Insospettitisi in relazione all’ora inconsueta e per il repentino cambiamento di direzione dell’auto hanno invertito la marcia raggiungendo in breve il mezzo e constatata la residenza gelese del guidatore hanno voluto approfondire gl accertamenti.

Una ricerca che si è dimostrata fruttuosa. Il Curvà era infatti destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di 4 anni,10 mesi e 15 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso commesso nella provincia di Caltanissetta dal 2010 al 2013. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Caltagirone.