Misterbianco (Ct): arrestato dopo il furto nella scuola con la refurtiva

I carabinieri della tenenza catanese di Misterbianco hanno arrestato, in flagranza di reato di furto aggravato, il 40enne catanese Alessandro Nicosia.

L’uomo aveva pensato bene di depredare delle attrezzature informatiche l’istituto comprensivo di Misterbianco, Aristide Gabelli di via Gramsci e per portare a termine il deprecabile atto predatorio, aveva forzato un portone della scuola andando direttamente nel laboratorio informatico, evidenziando una peretta conoscenza dei luoghi.

Il malvivente non aveva fatto i conti con il sofisticato sistema di allarme posto a protezione dell’istituto scolastico che ha funzionato allertando i carabinieri. Il ladro, che si era già impadronito di 3 computer portatili e di un lettore Dvd si dava alla fuga a boro della sua Fiat Punto posteggiata di fronte alla scuola ma i militari sono riusciti a bloccare l’auto in fuga ammanettando il ladro. La refurtiva è stata riconsegnata alla responsabile dell’istituto scolastico, mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.