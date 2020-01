Catania: smontavano biciclette e auto, tre denunciati

Agenti delle moto volanti di Catania hanno controllato un’area di parcheggio in cui poco prima avevano assistito all’ingresso di due persone sospette. Nell’area gli agenti hanno trovato una gran mole di materiale ferroso fra veicoli parcheggiati, carcasse d’auto accatastate, biciclette smontate e pezzi di motore senza numero di matricola.

Dalla ricostruzione dei fatti, emergeva che due cittadini stranieri, uno dei quali con precedenti di polizia, di nazionalità nigeriana e regolari sul territorio nazionale, avevano preso in affitto parte dell’area in argomento per tenervi dei mezzi, quale il container in argomento ed un altro furgone, al cui interno custodivano merce di svariato genere, tra cui centinaia di biciclette smontate, pezzi di ricambio di motori e motori dismessi senza numero di matricola, oltre a televisori, motori di frigoriferi e altri oggetti in pessimo stato.

La proprietaria dell’area, una cittadina italiana residente nel capoluogo etneo, si dichiarava estranea ai fatti e, senza alcuna giustificazione giacché è stato appurato essere presente all’interno del terreno ogni giorno, adduceva di non essersi accorta della macroscopica presenza di rifiuti potenzialmente nocivi.

I tre venivano denunciati per il reato di detenzione illecita di rifiuti speciali e tossici; i due stranieri, inoltre, venivano denunciati anche per la ricettazione di oggetti di dubbia provenienza.