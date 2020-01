Catania: sequestrata una casa di riposo abusiva, denunciati i titolari

La casa di cura che gestivano era abusiva. Per questo i titolari di una casa di riposo sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Ognina insieme ai colleghi del nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania.

I gestori di una casa di riposo: il 73enne G.N. e la 60enne B.G. sono stati denunciati e la struttura è stata sottoposta a sequestro. I militari dell’Arma, insieme a personale ispettivo del comune e dell’Asp hanno effettuato un controllo amministrativo ed igienico sanitario in un appartamento adibito a casa di riposo per anziani all’interno di un condominio di via Umberto.

La struttura oggetto della verifica, che in quel momento ospitava 10 anziani, pur non evidenziando particolari carenze sotto un profilo igienico sanitario, risultava priva di qualsivoglia autorizzazione per l’esercizio della specifica attività, nonché della prevista comunicazione all’autorità di polizia relativa alle persone che vi alloggiavano.

L’ispezione ha accertato che la struttura era sprovvista dell’organigramma formale da cui si evince il possesso dei requisiti professionali, organizzativi e logistici dell’alloggio, nonché constatato l’assenza del previsto personale sanitario o parasanitario.

Nel corso dell’ispezione è emerso che l’unica operatrice presente all’interno della casa di riposo era priva dei necessari requisiti abilitanti alla cura degli ospiti presenti, determinandone quindi il loro obiettivo stato d’abbandono. È stata constatata la mancata messa in sicurezza dell’armadio per lo stoccaggio dei farmaci, pertanto liberamente accessibile a tutti gli anziani. La struttura è stata posta sotto sequestro preventivo.

A seguito dell’ispezione i militari, per quegli anziani che non hanno trovato un’adeguata sistemazione presso i propri parenti, hanno provveduto al loro ricollocamento in altra struttura ricettiva tramite l’intervento dell’Asp di Catania.