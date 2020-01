Catania: controlli della polizia in un bar del centro storico

Agenti della questura di Catania nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo in un famoso bar di Catania in via Dusmet, in pieno centro storico.

Gli agenti hanno effettuato l’accesso al laboratorio adibito alla preparazione di alimenti che venivano posti in vendita nel bar, riscontrando numerose gravi violazioni di natura sanitaria.

Pavimenti, macchinari e attrezzature si presentavano con incrostazioni alimentari, ricoperti di sporcizia stratificata di polvere e persino di alcune cicche di sigarette. I locali erano massivamente infestati da blatte, annidate anche tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno e vassoi. All’interno dei frigorifero gli alimenti deperibili particolarmente delicati, quali creme e sughi erano depositati in secchi non protetti con idonea chiusura.

Le aperture che permettono lo scambio d’aria risultavano prive delle protezioni antimosche. Il titolare, di conseguenza, non esibiva alcuna documentazione o schede inerenti la corretta prevenzione/sicurezza alimentare.

Il titolare ha ricevuto la sospensione dell’attività. Inoltre, il titolare de bar è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria perché esponeva la tabella dei giochi proibiti nella zona delle slot machine ed è stato anche multato.

Infine, al titolare è stata contestata anche l’occupazione di suolo pubblico antistante l’esercizio, pur essendo privo di concessione.

Sempre nell’ambito dei controlli predisposti dal questore di Catania, gli agenti hanno controllato anche una sala scommesse di Catania centro. Nel corso del controllo sono stati trovati due computer utilizzati da altrettanti avventori che, in modalità online giocavano alla slot machine.

Al titolare è stata contestata la violazione per aver prodotto, distribuito o installato o messo a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche previste dalla legge.