Taormina (Me): pubblicato il bando del premio internazionale di poesia a Trappitello

Scadrà il prossimo 16 febbraio il termine di presentazione delle poesie per il XII premio internazionale di poesia Maria madre del buon Cammino a Trappitello a Taormina, nel messinese. Un concorso indetto come ogni anno dalla parrocchia Sacro cuore di Gesù Santa Venera di Trappitello-Taormina.

Cinque le sezioni previste: adulti, oltre i 15 anni che potranno presentare delle poesie in lingua italiana a tema religioso; poesia in vernacolo siciliano a tema religioso con traduzione in lingua italiana; poesia in lingua italiana a tema libero; poesia in vernacolo siciliano a tema libero con traduzione in lingua italiana; Juniores fino ai 15 anni con poesie in lingua italiana o vernacolo siciliano a tema libero (in tutte le copie dovrà essere indicata l’età di chi ha composto la poesia).

Per ognuna delle cinque sezioni saranno selezionati, a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria. I primi tre classificati e gli assegnatari di menzioni d’onore, di merito e speciali. I vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia che si terrà entro l’anno 2020.

Ciascun partecipante potrà partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarandone l’esclusiva creazione. Saranno gli stessi autori ad assumersi la responsabilità e garantire l’autenticità delle opere proposte. Gli elaborati dovranno essere inviati in sette copie di cui sei anonime e una con l’indicazione della sezione a cui si partecipa con le generalità, l’indirizzo, i recapiti telefonici ed eventuale e-mail. Il tutto dovrà essere inviato alla Parrocchia Sacro cuore di Gesù- Santa Venera, via Francavilla, 98039 Trappitello-Taormina (Me) oppure consegnati all’ufficio parrocchiale entro il termine ultimo di domenica 16 febbraio. Gli organizzatori raccomandano di allegare un breve curriculum.

Le opere, già inviate, vanno trasmesse in formato word anche all’indirizzo email poesia.m.buoncammino@katamail.com. in caso di stampa di antologia del premio, non si garantisce la pubblicazione delle poesie non pervenute tramite email.

Per la partecipazione al premio è richiesto un contributo complessivo di 10 euro indipendentemente dal numero delle sezioni alle quali si partecipa. Il contributo va inviato in contanti (si consiglia posta raccomandata). La partecipazione alla sezione adulti del concorso è gratuita per gli studenti che partecipano tramite scuola. La partecipazione alla sezione juniores del premio è gratuita.

Gli elaborati inviati non saranno restituiti e potranno essere pubblicati dagli organizzatori del premio senza che i poeti abbiano nulla a pretendere come diritti d’autore. Chi volesse avere ulteriori informazioni potrà scrivere a: poesia.m.buoncammino@katamail.com o telefonare al numero 3501184653 o, ancora, collegarsi alla pagina Facebook dell’evento “premio di poesia Maria, Madre del buon cammino Trappitello Taormina”.