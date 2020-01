Polizzi Generosa (Pa): nasce il nuovo movimento civico “costruire comunità”

Ha le idee ben chiare il nuovo movimento civico appena formatosi a Polizzi Generosa, nel palermitano. Un gruppo di nuove e vecchie conoscenze politiche che, affronterà le amministrative nel prossimo mese di maggio.

Dopo circa un mese dalla sua costituzione, il gruppo si è già ben formato, ha già aperto la nuova sede che li accompagnerà lungo questi cinque mesi, ha già il suo candidato sindaco nella persona di Gandolfo Librizzi, scelto dopo la libera consultazione popolare svoltasi il 26 Dicembre 2019 a Polizzi Generosa (con voti unanimi) e, ha da poco presentato il nuovo logo “Costruire Comunità”. Un simbolo che racchiude un significato emblematico e chiaro, in un percorso di cambiamento sostanziale che tutti i cittadini presagiscono.

Un programma di cambiamento che deve partire dal ‘vedere,giudicare e agire’ così come dice Gandolfo Librizzi, che assieme ai componenti del gruppo prenderanno visione di una realtà e del territorio che già conoscono, mettendosi a contatto con la gente che pur sapendo, devono dare consapevolezza dei problemi e cercare insieme di arrivare e/o dare una soluzione. Il Costruire comunità invoca l’obiettivo prefissato che và oltre il semplice slogan elettorale, in quanto in questi mesi che verranno verrà stilato un programma di vari incontri con la comunità, con i commercianti, le associazioni, operatori economici e sociali, cercando di mettere in primo piano il problema e la difficoltà quotidiane costruendo insieme il futuro che Polizzi Generosa merita.

Compito arduo quello del movimento civico, come aggiunge Librizzi nel suo messaggio social – “Noi vorremmo elaborare una proposta per fare di Polizzi una nuova Polizzi che è forte nelle sue radici storiche e che possa continuare ancora fare un discorso di alto profilo per questa comunità e perl’ intero territorio. Noi ci crediamo e chiediamo a tutti quelli che condividono con noi questa voglia di cambiamento di unirsi di sbracciarsi e di costruire insieme una Polizzi dei prossimi anni” -.

Antonio David