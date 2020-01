Ragusa: al via i “martedì  neurologici 2020”, incontri con l’esperto

Domani, martedì 14 gennaio, si terrà il primo degli appuntamenti de “i martedì neurologici iblei 2020. Incontri con l’esperto” con il professore Bruno Lucci, neurologo e il professore Francesco Pira, giornalista e docente.

Si tratta di un anno di formazione gratuita e a numero chiuso per neurologi, neurofisiopatologi, geriatri e infermieri. Un programma innovativo che permetterà ai partecipanti di conseguire 50 crediti ECM per la formazione professionale continua.

Per la prima volta in provincia di Ragusa. Un incontro al mese con i massimi esperti italiani nel campo delle diverse discipline mediche e non solo. Il primo incontro si terrà domani 14 gennaio presso la sede dell’Ordine dei Medici di Ragusa in viale Guglielmo Nicastro.

I “Martedì Neurologici Iblei 2020. Incontri con l’Esperto” vedono come responsabile scientifico il Dr. Emanuele Caggia dell’UO Neurologia di Ragusa, con il patrocinio dell’Asp 7 di Ragusa, della Regione Sicilia, Del Comune di Ragusa, della SNO (Società Neuroscienze Ospedaliere) Sicilia, dell’Ordine dei Medici di Ragusa.

Il programma del 14 gennaio:

ore 10-13 “Storia della Neurologia” prof. Bruno Lucci, primario emerito Neurologia Pordenone

ore 15-18 “Fake News e Comunicazione Efficace” prof. Francesco Pira, professore dell’Università di Messina, Coordinatore Didattico del Master in ‘Manager della Comunicazione Pubblica’ e docente di comunicazione pubblica e d’impresa presso lo IUSVE, l’Università Salesiana di Venezia e Verona.

Le scienze neurodiagnostiche presentano una stretta correlazione anche con aspetti psichiatrici, in termini di comorbidità e complementarietà. In quest’ottica nascono i “Martedì Neurologici iblei 2020”. Un momento di incontro e confronto tra i maggiori esperti nazionali delle Neuroscienze ed i neurologi che operano tutti i giorni negli ospedali. Un momento di arricchimento e approfondimento attraverso confronto con l’esperto e discussione interattiva di casi clinici presentati dai docenti ma soprattutto dai discenti nell’ottica dello scambio reciproco di esperienze e conoscenze.

“Il continuo progredire delle conoscenze in campo scientifico –spiega il responsabile scientifico dott. Emanuele Caggia- richiede il costante aggiornamento delle conoscenze al fine di applicare le novità e i risultati delle evidenze scientifiche al miglioramento delle strategie terapeutiche. Le Neuroscienze non fanno eccezione, in questo senso, anzi, si sono caratterizzate per un costante e progressivo miglioramento delle tecniche diagnostiche e conseguentemente delle procedure terapeutiche. Le recenti acquisizioni metodologiche e l’applicazione di protocolli stringenti hanno molto migliorato, ad esempio, la terapia delle patologie cerebrovascolari, così come terapie inno dell’outcome dei pazienti. Patologie quali il Parkinson e le demenze hanno visto integrare l’approccio puramente farmacologico con altri modelli di supporto. nella sclerosi multipla hanno permesso un miglioramento ai ‘Nuovi farmaci’, e quindi nuove prospettive terapeutiche, si sono affacciati per quanto riguarda l’epilessia, il sonno e le cefalee. In particolare, per quest’ultima patologia -sottolinea il dott. Caggia- si stanno aprendo anche nuove prospettive in termini legislativi al fine di dare una risposta corretta ai bisogni dei pazienti”.

IL PROGRAMMA E I RELATORI DEI MARTEDI’ NEUROLOGICI

14 Gennaio 2020

10-13 Storia della Neurologia (B. Lucci)

15-18 Fake news e comunicazione efficace (F. Pira)

18 febbraio 2020

10-13 Stroke: update (G. Micieli)

15-18 casi clinici

17 marzo 2020

10-13 SM: update (G. Comi)

15-18 casi clinici

14 aprile 2020

10-13 Demenze: update (A. Padovani)

15-18 casi clinici

12 maggio 2020

10-13 Epilessia: update (M. Elia)

15-18 casi clinici

16 giugno 2020

10-13 Parkinson: update (F. Stocchi)

15-18 casi clinici

15 settembre 2020

10-13 Comorbidità psichiatrica in Neurologia: update (E. Aguglia)

15-18 casi clinici

13 ottobre 2020

10-13 Sonno: (L. Ferini-Strambi)

15-18 casi clinici

10 novembre 2020

10-13 Cefalee: update (P. Barbanti)

15-18 casi clinici

15 dicembre 2020

Sensi diVini: la vera degustazione avviene nel cervello (B. Neri)

Relatori: Bruno Lucci, Primario Emerito Neurologia Pordenone; Francesco Pira, professore di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, Coordinatore Didattico del Master in “Manager della Comunicazione Pubblica” e docente di comunicazione pubblica e d’impresa presso lo IUSVE l’Università Salesiana di Venezia e Verona; Giuseppe Micieli, Direttore Dipartimento Neurologia d’Urgenza Istituto Mondino Pavia; Giancarlo Comi, professore straordinario di Neurologia e direttore della Scuola di specializzazione in Neurologia San Raffaele Milano; Alessandro Padovani, professore ordinario di Neurologia, presidente del consiglio di corso di studio in Medicina e Chirurgia, direttore scuola specializzazione Neurologia Università di Brescia; Maurizio Elia, direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Neurofisiopatologia Clinica e Strumentale IRCCS Oasi Troina; Fabrizio Stocchi responsabile del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma; Eugenio Aguglia, Professore Ordinario di Psichiatria Università di Catania: Luigi Ferini-Strambi, professore ordinario di neurologia Fondazione san Raffaele Milano; Piero Barbanti , Professore di Neurologia, Direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore, IRCCS San Raffaele, Roma. Presidente associazione italiana per la lotta contro le cefalee; Giuseppe Neri, past president SNO (società di neuroscienze ospedaliere).