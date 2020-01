Noto (Sr): aule al freddo, il comune pagherà le spese

Sarà il comune di Noto (Siracusa) a farsi carico dell’acquisto del combustibile per le aule del plesso Raeli, Pitagora, Carnilivari e Di Rudini dove gli studenti sono al freddo da giorni.

“Ci siamo attivati immediatamente per trovare una soluzione al problema – dichiara il sindaco Corrado Bonfanti rassicurando i rappresentanti d’istituto – provvederemo come comune all’acquisto del combustibile per i termosifoni nei plessi Pitagora, Carnilivari e Di Rudini. Per il plesso Raeli stiamo velocizzando i passaggi per ottenere l’allaccio alla rete del metano”.

Il sindaco ha incontrato oggi gli alunni dell’istituto superiore Raeli davanti alla scalinata della basilica di San Nicolò dove si erano riuniti, simbolicamente, per protestare.

“Ho chiesto al libero consorzio di Siracusa – prosegue il primo cittadino – ente che ha competenza sugli istituti superiori di inviare una lettera ufficiale in cui viene spiegata la situazione straordinaria e di emergenza, così da giustificare il nostro intervento. La protesta dei ragazzi è corretta nella forma e nel contenuto: bisogna conoscere in tempo le problematiche così da programmare con anticipo le iniziative necessarie per risolverle. Sono stato messo a conoscenza solo lo scorso venerdì di questa situazione e già oggi abbiamo avviato le attività necessarie per consentire ai nostri studenti di frequentare luoghi adeguati alla loro formazione”.

Sarà dunque il Comune, come già successo negli anni precedenti, ad occuparsi della fornitura di combustile per il funzionamento dei riscaldamenti, anticipando di fatto la cifra per l’acquisto per poi rivalersi sull’ex Provincia.