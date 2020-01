San Gregorio (Ct): minaccia l’ex fidanzata e cerca di passare alle vie di fatto, arrestato

Un catanese di 26 anni è stato arrestato a San Gregorio di Catania dai carabinieri per atti persecutori e violazione di domicilio. Il giovane ha prima minacciato l’ex fidanzata e poi ha cercato di scavalcare un muro per mettere in pratica le sue minacce.

Proprio il sei gennaio il ragazzo aveva deciso di aggiungere un altro tassello alla sua tormentata storia con la ex fidanzata, 24 anni, madre di due figli piccoli nati da un’altra e conclusa relazione sentimentale.

L’uomo però non si era rassegnato alla fine della sua storia d’amore con la donna che, oltretutto, lo scorso dicembre lo aveva denunciato per comportamenti violenti nei suoi confronti, minacciosi e vessatori. In un’occasione l’aveva persino colpita al volto con uno schiaffo, rubandole il cellulare e le chiavi dell’autovettura.

Ma le escandescenze del giovane avevano ormai acquisito il carattere della quotidianità con un crescendo di gravità che aveva minato la serenità psicologica della vittima. Un’aggressione si era verificata mentre la donna si trovava nell’automobile a cui l’uomo ha sferrato calci alla carrozzeria. Una volta il ragazzo si era persino presentato all’abitazione della donna lanciando pietre alle finestre o cercando di appiccare il fuoco se lei non avesse riallacciato il loro rapporto.

In un’occasione il giovane arrestato si era scagliato anche contro un’amica della donna che aveva minacciato di tagliarle la gola. Ma la sua furia si era rivolta anche nei confronti dell’ex compagno della donna aggredito più di una volta in auto sulla quale addirittura il giovane aveva lanciato un mattone di cemento.

Nel momento in cui ai carabinieri è arrivata la telefonata del padre della donna che li avvertiva che il giovane, inerpicandosi attraverso la conduttura del gas era riuscito ad arrivare fino al balcone, sono immediatamente andati sul posto. L’uomo è stato arrestato e condotto ai domiciliari.