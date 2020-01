Capo d’Orlando (Me): in scena Emilio Solfrizzi con “Roger”

Novità per il secondo appuntamento di Capo d’Orlando Theater, la rassegna teatrale organizzata dal Comune paladino, nel messinese. in programma lo spettacolo “Roger” con il celebre Emilio Solfrizzi che sarà messo in scena nel previsto doppio turno, ma in giorni differenti.

Lo spettacolo delle 21,15 verrà proposto al teatro Rosso di San Secondo lunedì 20 gennaio, mentre il turno delle 18,15 verrà messo in scena martedì 21 gennaio. Sono ancora disponibili biglietti sia in platea (23 euro), che in tribuna (13 euro). Per informazioni sui biglietti è possibile contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Capo d’Orlando ai numeri 0941915383 – 3899837237.

La pièce, scritta e diretta da Umberto Marino, si svolge interamente su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger, con rimando diretto al campione svizzero Federer.