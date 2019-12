Tortorici (Me): macchina in scarpata, un ferito

Grave incidente stradale autonomo questo pomeriggio a Tortorici nei pressi delle scuole elementari Gepi Faranda del centro nebroideo. Coinvolto un giovane residente a Tortorici.

Il ragazzo, per cause ancora da chiarire, si trovava alla guida e stava per entrare nel centro nebroideo quando il mezzo è finito nella profonda vallata sottostante, proprio sotto il ponte. A quanto pare dietro di lui viaggiava in un’altra auto il padre che ha immediatamente dato l’allarme.

I fatti si sono verificati intorno alle 15:00 di questo pomeriggio. Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre il giovane dalla macchina. Il ragazzo è stato soccorso dal medico del Pte di Tortorici e a Sciara è arrivato l’elisoccorso per trasportarlo in ospedale.