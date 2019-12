Tortorici (Me): auto nella scarpata, giovane in prognosi riservata

E’ un sabato tranquillo tra Natale e Capodanno quello che stava vivendo Tortorici quando una notizia scuote la comunità. Un incidente stradale autonomo che vede coinvolto un giovane di appena 30 anni. La sua auto è finita in una scarpata nel torrente Calagni.

Il giovane G.A.M., impiegato in un’azienda a Capo d’Orlando e che vive a Tortorici con i genitori e la sorella, perde improvvisamente il controllo del mezzo, una Opel Corsa bianca che si infila tra il muretto di protezione e il guardrail e finisce nella scarpata dove scorre uno dei tre torrenti del centro nebroideo. Dietro di lui il padre a bordo di una jeep che vede tutta la scena e si precipita in fondo alla scarpata per verificare la situazione e trarre in salvo il figlio.

I due ritornavano da San Salvatore di Fitalia dove il giovane aveva lasciato il giorno precedente l’auto a casa della fidanzata. Erano andati insieme a riprendere la macchina con la jeep per ritornare ovviamente a bordo ciascuno della propria auto. Il padre di G.A.M. non si è perso d’animo e con coraggio, con il cuore rivolto al figlio e sulle labbra una preghiera per chiederne la salvezza, è arrivato alla macchina. Entrando dalla portiera lato passeggero ha tenuto sveglio il giovane fino all’arrivo dei soccorsi allertati immediatamente.

Sul posto sono giunte due ambulanze, fra cui una medicalizzata, i carabinieri e i vigili del fuoco. E’ stato necessario infatti l’intervento di questi ultimi anche per tagliare la portiera della Opel corsa finita nella scarpata. Il giovane è sempre rimasto vigile ed è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Messina dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente tantissimi amici e semplici curiosi che hanno assistito al recupero del giovane ferito. E il pensiero è corso a quel 20 gennaio 2018 quando in un altro posto e questa volta di notte, un’auto finì nel fiume e quella volta perse la vita una giovane ragazza di 20 anni. Fortunatamente questa volta l’epilogo non è così tragico e tutti a Tortorici, paese di poche anime dove ci si conosce tutti, sperano e pregano che il ragazzo ritorni presto a casa circondato dall’affetto dei suoi cari e che questo sia per tutti loro un episodio brutto soltanto da raccontare.