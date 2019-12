Messina: la Ss sfida la Virtus Ragusa

Ultimo atto del girone di andata in C Silver, la ZS Group Messina chiude il 2019 sul campo della capolista Virtus Ragusa. Una trasferta ostica per i giallorossi contro un avversario di prim’ordine, che finora ha subito soltanto una sconfitta: a Barcellona contro l’OrSa.

Il club ibleo non nasconde le proprie ambizioni di promozione in B, che ha confermato in settimana con l’ingaggio dell’esperto centro Alessandro Agosta. Coach Di Gregorio ha a disposizione un gruppo collaudato, che può far affidamento su giocatori del livello di Andrea Sorrentino (16 ppg), Bakula (15.2), Canzonieri (13.5), Salafia (10.7), senza dimenticare il capitano Ale Sorrentino, l’ex Carnazza e il giovane peloritano Di Dio.

Sidoti e Paladina hanno preparato con la solita meticolosità la gara. Come di consueto la Basket School proverà a proporre la propria pallacanestro, ma stavolta dovrà mettere in campo una maggiore dose di fisicità e intensità su entrambi i lati del parquet. L’assenza di Daniels, dopo la risoluzione del contratto, è stata compensata dall’arrivo di Black, giocatore che conosce i meccanismi del gioco proposto da Pippo Sidoti, ma che ovviamente dovrà integrarsi nel gruppo.

Tra Nova Virtus e Basket School si prevede una sfida ad alta intensità e certamente spettacolare. Di fronte si ritroveranno due delle squadre che giocano il miglior basket del girone. Un match di alta classifica che sicuramente richiamerà un consistente numero di appassionati nello storico impianto di piazza Zama. Nelle precedenti edizioni, la Virtus ha avuto sempre la meglio sui messinesi che proveranno a sovvertire il pronostico ed allungare la serie positiva.

L’appuntamento per gli sportivii è previsto per le ore 18 di domenica 22 dicembre, al “PalaPadua”. Dirigeranno il match Calogero Cappello di Porto Empedocle e Arturo Tartamella di Trapani. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 17:50 circa sulla pagina Facebook della Basket School Messina