Tortorici (Me) ricorda il carabiniere Alessandro De Gaetano

E’ stato commemorato a Tortorici Alessandro De Gaetano, il carabiniere di Milazzo morto 22 anni fa mentre prestava servizio proprio nel centro nebroideo in contrada Martini. Era l’11 dicembre del 1997 quando il giovane carabiniere, insieme ad un collega, impegnato in un servizio di controllo del territorio in contrada Martini, si era ribaltato con il fuoristrada di servizio finendo in un burrone. L’impatto per Alessandro De Gaetano fu fatale. La comunità di Tortorici fu molto scossa dal tragico evento e dopo 22 anni non ha dimenticato.

Adesso il carabiniere morto sul lavoro è stato ricordato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Galati Sardo con delle lapidi commemorative: una posta nei locali d’ingresso del comune e la seconda in contrada Martini, nel luogo dell’incidente.

Alla presenza delle autorità locali e dei familiari di Alessandro De Gaetano, l’amministrazione comunale ha deposto due corone d’alloro ai piedi delle lapidi e successivamente è stata celebrata la messa a suffragio nella centrale chiesa di San Nicolò.