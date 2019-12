Tortorici (Me): gli appuntamenti del Natale

Sono iniziati a Tortorici gli appuntamenti del Natale 2019 nell’aula consiliare. Un cartellone ricco di iniziative a cura delle varie associazioni che operano sul territorio e che sempre di più contribuiscono alla riuscita delle manifestazioni in particolare nel periodo natalizio, estivo e durante il carnevale.

Domani, 20 dicembre, le manifestazioni si sono aperte con il concerto di Natale alle 20.30 nell’aula consiliare Giovanni Paolo II a cura dell’associazione culturale musicale Carmelo Trusso. Sabato 21 dicembre alle 21.00 appuntamento con il saggio di Natale a cura dell’associazione Black panter.

Giorno 22 grande appuntamento con il “mercante in fiera” a cura delle 14 associazioni riunite Pro Tortorici. A partire dalle 21.00 nell’aula consiliare si inizierà a giocare tutti insieme. Si potranno vincere numerosi e importanti premi messi in palio da ogni associazione che fa parte delle associazioni riunite. I soldi raccolti saranno poi utilizzati per la realizzazione del presepe vivente in programma il 5 gennaio e per l’organizzazione del carnevale oricense. Fra i premi un televisore, stampante, cellulare, una friggitrice, il dvd della festa di San Sebastiano.

Il 23 dicembre alle 20.30 saggio di Natale a cura dell’associazione Gym Time club. Dopo una breve pausa, il 27 dicembre alle 21.30 l’annuale appuntamento con la super tombolata oricense organizzata dall’associazione Giovani Oricensi e il cui ricavato sarà utilizzato per realizzare la manifestazione dell’11 agosto “Nte vaneddi i Turturici è arte”. Le manifestazioni del mese di dicembre continueranno poi il 28 dicembre con “Natale d’incanto” a cura dell’associazione I Nudi e il 29 dicembre con la “Bingolata” a cura del centro commerciale naturale oricense. Il calendario delle manifestazioni natalizie si concluderà il 5 gennaio alle 16.30 con la seconda edizione del presepe vivente per le vie del centro storico.