Catania: nelle periferie non c’è aria di Natale

Il comitato Romolo Murri di Catania punta il dito contro la mancanza di atmosfera natalizia nelle periferie della città. “E’ un Natale dalle due facce quello che si apprestano a vivere i catanesi – scrive Vincenzo Parisi, presidente del comitato Romolo Murri – Da una parte c’è un centro storico ricco di iniziative, addobbi e luci mentre dall’altra parte illuminazione funzionante è un “lusso”non per tutti”.

Qualche settimana fa lo stesso Parisi aveva chiesto alcune settimane fa di risolvere il problema in molti rioni della città e del viale Tirreno con le strade limitrofe completamente al buio da un mese.

“Bisogna scrivere la letterina a Babbo Natale – prosegue Parisi – per ricevere il dono tanto desiderato dai residenti del quartiere di Trappeto Nord? In questo caso si tratterebbe di una lunga lista di “desideri” dove i catanesi inserirebbero anche, sopratutto per coloro (e sono la stragrande maggioranza) che vivono nelle periferie, di poter godere in modo continuo dell’atmosfera natalizia nelle loro piazze e negli altri luoghi di aggregazione che spesso, tra degrado ed abbandono, sono “off limits” per chiunque. Da Picanello a Librino, da San Giorgio a San Cristoforo, da Monte Po a Nesima le iniziative presenti sono frutto del lavoro delle parrocchie o delle locali associazioni. Per il resto, il nulla più totale”.