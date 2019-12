Tortorici (Me): prosegue la raccolta firme per il PTE

Il PTE di Tortorici è ancora al centro del dibattito politico nel centro nebroideo. L’importante presidio che funzionava h24 sette giorni su sette, oggi vede la saracinesca abbassata nel fine settimana, a partire dalle 14.00 di sabato e durante le notti. Per scongiurare questo ulteriore depotenziamento del presidio territoriale di emergenza oricense prosegue la raccolta firme organizzata dal gruppo “insieme per Tortorici” che alle scorse amministrative aveva appoggiato il candidato a sindaco Antonio Paterniti Mastrazzo che oggi è capogruppo della minoranza consiliare. Paterniti Mastrazzo, inoltre, insieme ai consiglieri Galbato e Conti Mica ha presentato una proposta di deliberazione “affinché il presidio territoriale di emergenza non venga interessato dalla riduzione delle prestazioni dei medici e del personale”. Secondo il gruppo di minoranza, infatti, l’unica soluzione per salvare davvero il PTE di Tortorici sarebbe quella di dichiarare il territorio in cui operano medici e personale come “zona disagiata” e quindi interessato “positivamente dalle deroghe alle restrizioni disposte dalle autorità competenti”.

Secondo l’amministrazione in carica, guidata dal sindaco Emanuele Galati Sardo, invece, il problema non sussiste perché era stato già assicurato l’arrivo di un nuovo medico al PTE. “E’ vero che l’Asp di Messina ha inviato un nuovo medico – dichiara Paterniti Mastrazzo – ma questi deve garantire la presenza del medico in loco anche quando l’ambulanza è fuori per servizio e dunque non viene scongiurato il problema della chiusura del PTE durante le notti e nel fine settimana e festivi”. Nel corso dei 20 anni di lavoro del PTE sono stati quasi 70 mila gli interventi effettuati, molti dei quali hanno salvato la vita non solo a cittadini oricensi, ma anche dei centri viciniori quali San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e Galati Mamertino. Prosegue ancora la raccolta firme e dall’opposizione fanno sapere che si stanno muovendo per chiedere un incontro con il presidente della regione, Nello Musumeci, con l’assessore alla Sanità e con il manager dell’Asp di Messina.