Da Tortorici a Stoccolma suonando in ricordo di Quasimodo

C’è anche Gemino Calà, polistrumentista e compositore di Tortorici, centro nebroideo del messinese, fra gli artisti che questa sera, 7 dicembre, a mezzanotte, si esibiranno a Stoccolma presso l’istituto italiano di cultura Lerici.

In Svezia, infatti, in occasione del sessantesimo anniversario del premio Nobel per la letteratura, si terrà l’evento “Musica…per un Nobel: Salvatore Quasimodo. Tra letteratura, teatro e impegno civile”.

Prima del concerto si terrà la conferenza coordinata dall’avvocato Carlo Mastroeni a cui prenderanno la parola in qualità di relatori l’avvocato Sergio Mastroeni in rappresentanza del parco letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, nel messinese e il dottor Danilo Ruocco, studioso di Savatore Quasimodo.

Alla conferenza seguirà il concerto degli allievi dell’istituto comprensivo di Santa Teresa di Riva guidato dalla irigente Enza Interdonato. Al concerto parteciperà l’associazione Libera accademia musicale con il maestro Samuele Galeano e l’associazione Orchestra da camera con il maestro Antero Arena. Insieme a loro anche Gemino Calà Scaglitta che eseguirà il concerto per Marranzano e orchestra i Albrechtsberger in quattro tempi, la tarantella siciliana op.69 per pianoforte di Fr. Mercier arrangiata dallo stesso Calà Scaglitta per friscalettu e orchestra. Sarà infine eseguita la pastorale messinese di cui Gemino Calà ha fatto l’arrangiamento per orchestra, friscalettu e zampogna.