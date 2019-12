Catania: happening della solidarietà edizione 20

Torna a Catania il 12 e 13 dicembre l’happening della solidarietà, l’evento più importante al Sud Italia sul terzo settore.

Quest’anno Happening è uno egli eventi towards di Economy of Francesco l’appuntamento di Assisi con cui il Santo Padre ha invitato 500 giovani economisti e imprenditori a lavorare per costruire un’economia più giusta.

Happening 2019 è anche collegato al festival nazionale dell’economia civile. L’evento sarà presentato martedì 10 dicembre alle 10.30 nella sala giunta di palazzo degli elefanti.

Quattro sono le sessioni in programma. L’happening offrirà occasioni di formazione e confronto sul prezioso ruolo del Terzo Settore nello sviluppo di nuove forme di democrazia partecipativa, sulla comunicazione sociale capace di “impattare” e sugli strumenti, come il budget di salute, che garantiscono l’adeguamento di politiche sanitarie. Ampio spazio ai giovani, a loro Happening offrirà l’occasione di dialogare con esperti del settore per tracciare una nuova economia civile.

All’interno dell’edizione 2019, Venti di Happening, l’aperitivo solidale i cui proventi saranno destinati al progetto “Una cucina per A.N.D.O.S.”, spazio ideato dal Comitato catanese dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che fungerà da laboratorio formativo/informativo per educare le donne operate di tumore al seno a seguire una corretta alimentazione per ridurre i casi di recidiva della malattia.

Happening ospiterà inoltre il tour nazionale di Hackathon d’innovazione sostenibile, promosso da NeXt – Nuova Economia X Tutti e organizzato a Catania con il contributo del Consorzio Sol.Co. e Fondazione Ebbene. Per due giorni, gli aspiranti startupper avranno la possibilità di seguire un percorso di formazione concreto e sperimentare idee progettuali sostenibili.

Presente il sindaco di Catania Salvo Pogliese che ha concesso il patrocinio all’iniziativa; a presentare l’evento il presidente del consorzio Sol.Co. Sergio Modello.