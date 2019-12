Catania: continuano i presidi anti prostituzione

Gli agenti della questura di Catania stanno proseguendo l’attività di presidio contro la prostituzione nell’area sottesa dalle vie IV aprile, Ventimiglia, Sturzo, dai viali Libertà e Africa e dalla piazza Giovanni XXIII.

Alle operazioni hanno partecipato equipaggi della questura i Catania che hanno agito insieme a personale della squadra mobile e del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale con l’intervento di una squadra del gabinetto regionale di polizia scientifica e una pattuglia della polizia locale per le precipue competenze sulle violazioni al codice della strada e sull’annona.

Nel corso del servizio sono state controllate numerose donne europee, dedite all’attività di meretricio. Per una di essere è stata accertata la vigenza di un decreto di allontanamento emesso dal prefetto di Catania, evidentemente disatteso, per il quale si sta procedendo nelle sedi competenti.

Inoltre, sono stati controllati diversi esercizi pubblici di ristorazione. In tre casi è stata contestata la violazione dell’occupazione abusiva della sede stradale con tavoli e sedie. Il titolare di uno degli esercizi commerciali controllati, di nazionalità straniera, non era in regola con la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno.