Caronia (Me): la porchetta di Giuseppe Oriti a Milano alla festa dei 20 anni del Gambero rosso

C’era anche la porchetta siciliana di Giuseppe Oriti a Milano per la festa dei 20 anni del Gambero rosso. Giuseppe Oriti ha puntato tutto sulla produzione di un’eccellente porchetta di suino nero dei Nebrodi cotta nel forno a legna secondo l’antica ricetta di famiglia.

Adesso arrivano i successi per Giuseppe Oriti, 43 anni, ristoratore e allevatore di suini neri dei Nebrodi da tre generazioni. Il prossimo 10 dicembre la porchetta di Oriti arriverà a Milano in occasione della festa di “Gambero rosso Hd 20 years anniversari”.

Molto ricco il programma della giornata in cui Oriti sarà ospite insieme alla moglie Eliana Carroccetto che prenderà il via in mattinata con il convegno sulla tv tematica del food nella sede di Sky. Seguirà un light lunch e, in serata, l’attesissima cena spettacolo che darà il via ai festeggiamenti per i 20 anni del Gambero rosso.

La porchetta di suino nero made in Sicily de “Il vecchio carro” sarà protagonista nel buffet di benvenuto in cui il pregiato salume nebroideo verrà servito con una produzione tipica quale il pane di Altamura Dop.

Momento atteso è quello della cena in cui il noto chef di Gambero Rosso, Giorgione, realizzerà la sua ricetta con la porchetta di maialino nero di Giuseppe Oriti, con la sua cotenna croccante. Uno speciale televisivo su Gambero Rosso Channel mostrerà i momenti salienti della cena spettacolo.

Per l’azienda agrituristica di Giuseppe Oriti e Eliana Carroccetto sita a Caronia, in provincia di Messina, il 2019 è stato un anno da ricordare. Il riconoscimento di “Miglior Trattoria Best in Sicily 2019” assegnato dal giornale di enogastronomia Cronache di Gusto, la menzione nella Guida 2019 “Street Food” del Gambero Rosso, la partecipazione ai più importanti eventi enogastronomici, come Festa a Vico con i migliori produttori selezionati dallo chef stellato Gennaro Esposito; a Salumi da Re 2019 a Polesine Zibello (PR); a Porchettiamo – Festival delle porchette d’Italia in provincia di Perugia; a Fundraising Dinner a Giarre, al Mediterranean Cooking Congress a Taormina, ad Etna Chic Chef sull’Etna. Senza dimenticare il premio di “Operatore più gradito” per il secondo anno consecutivo al Messina Street Food Fest. Un anno di successi che premiano un’eccellenza tutta siciliana, nata e cresciuta nel cuore dei Nebrodi.