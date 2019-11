Comiso (Rg): ritorna la kermesse “Cine for us”

Torna anche quest’anno la kermesse “Cine for us” che prenderà il via il primo dicembre a Pedalino presso il cineteatro Esperia e che ha come tema “insieme per sognare una società migliore”.

La kermesse cinematografica prenderà il via domenica e si concluderà il primo di marzo del 2020. Si tratta di seri proiezioni in tutto che saranno proiettate alle 15.30.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore al decentramento Manuela Pepi – che “cine for us” sia già alla sua sesta edizione. Con piacere abbiamo contribuito economicamente alla sua realizzazione che, senza la egregia organizzazione della C.S.C Polisportiva, non sarebbe stata possibile. E’ un appuntamento che si rinnova – ancora la Pepi – e che negli anni ha avuto molti consensi soprattutto da parte dei bambini che, grazie alla kermesse, possono trascorrere qualche ora allegramente. Quest’anno, – conclude l’assessore – sono in programmazione : La Bella e la bestia, lo Schiaccianoci e i quatto regni, Pinocchio, Dumbo, Ritorno al bosco dei 100 acri e infine, il primo di marzo, Aladdin”.