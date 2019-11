Catania: aggressione all’Ad, la squadra rientra in Sicilia

L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco ha subito un attacco da alcuni tifosi etnei che contestano la gestione della società, mentre si trovava sul traghetto che collega Messina Villa San Giovanni.

Lo Monaco si stava recando a Potenza per assistere alla gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. Ma la partita non verrà disputata. La squadra rientra a Catania.

“La vile e vergognosa aggressione subita dall’Ad da parte di ultras sulla nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato – si legge in un comunicato della squadra – in occasione della conferenza stampa di ieri, ci obbliga a fermarci. La squadra rientra a Catania”.