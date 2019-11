San Giovanni La Punta (Ct): in scena “L’ha fatto una signora”

Arriva sul palco del teatro di via Ravanusa a San Giovanni La Punta, nel catanese, la commedia brillante “L’ha fatto una signora” per la regia di Michele Russo. Quattro gli appuntamenti in programma: sabato 30 novembre alle 20.30; domenica 1 dicembre alle 18.00; sabato 7 dicembre alle 20.30 e domenica 8 dicembre alle 18.00.

“L’ha fatto una signora” di Maria Ermollii De Flaviis è una commedia farsesca e divertente in dialetto siciliano. La piece fa parte del repertorio teatrale di Angelo Musco e venne fatta la versione cinematografica e venne adottata per lo schermo da Guglielmo Giannini.

Uscì nelle sale italiane nell’ottobre del 1938. Una commedia dove una serie di situazioni paradossali e circostanze avverse, equivoci, malintesi e gag, fanno sì che il pubblico possa trascorrere una serata in allegria.

La commedia, con un adattamento negli anni ‘70 ed ambientata a Catania, racconta una singolare storia. Luca, autista di piazza, dopo avere trasportato una signora sul suo taxi fino alla Collegiata, rileva la scomparsa di costei ed inoltre trova sul sedile posteriore della macchina un neonato in piena vitalità. Lì per lì, non sapendo cosa decidere, ritiene opportuno di portarlo a casa sua con l’idea di tenerselo, senza pensare all’ostilità della moglie che pervasa da cronica gelosia, crede che quello sia il frutto di qualche infedeltà coniugale dello sposo. Una situazione paradossale che coinvolgerà il pubblico ad assistere ad astiose e divertenti circostanze familiari. Il cast è formato da Enzo Tringale, Mary Fichera, Luca Parisi, Serena Lo Bue, Pippo del Popolo, Giovanna Abate, Alessandro Ragusa, Luigi Pace, Marco Legname, Rosanna Trovato e Giuseppe Riolo. Per info e prenotazioni tel: 095-7413845.