Catania: dai domiciliari al carcere

Dai domiciliari è finito in carcere Gabriele Castagna, 21 anni. Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Nesima hanno dato esecuzione all’ordinanza della corte d’appello di Catania.

Castagna, noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, lo scorso gennaio era stato arrestato e con sentenza del Gip di Catania, aveva ricevuto la concessione del beneficio della misura degli arresti domiciliari, poco dopo sostituito con l’obbligo di presentazione alla polizia per tre giorni alla settimana.

Nei mesi successivi, a seguito delle violazioni commesse da Castagna, la misura veniva aggravata con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Catania insieme al divieto di uscire nelle ore serali e notturne. Castagna è stato nuovamente arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente; successivamente è stato ricondotto ai domiciliari che ha violato ancora allontanandosi dalla sua abitazione senza autorizzazione.

La corte d’appello di Catania ha dimostrato di non comprendere la funzione della misura a lui favorevole e di non essere in grado di rispettarne le prescrizioni, ha inasprito la misura cautelare sostituendola con la custodia in carcere.