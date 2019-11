Palermo: l’arte dei pupi e il teatro per l’integrazione dei migranti

A Palermo il centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci ha presentato i risultati del progetto europeo CC create a puppet, create yourself che prevede l’uso di pupazzi e rappresentazioni teatrali per favorire l’integrazione di svantaggiati, quali migranti o persone con poche opportunità.

Grazie alla magia del teatro e di particolari marionette, il centro Dolci ha fornito nuovi strumenti agli operatori sociali che lavorano con migranti o soggetti con disabilità che hanno imparato a costruire pupazzi e a creare spettacoli teatrali.

Il corso pilota ha coinvolto diversi centri di accoglienza della provincia di Palermo e circa 20 migranti che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova con pupazzi e diverse messe in scena.

Il centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci, inoltre, ha formato 20 operatori a fine settembre sulle tecniche di costruzione dei pupazzi e sulla messa in scena di rappresentazioni teatrali. Gli operatori sociali e gli insegnanti potranno usufruire dei materiali gratuitamente sul sito: http://ccproject.art/publications/