Gravina: avviati lavori pubblici nella cittadina etnea

A Gravina di Catania sono stati avviati i lavori per la messa in posa del nuovo manto stradale nelle vie Coviello e dell’autonomia e sono stati anche avviati i lavori al cimitero comunale.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale. Nelle due vie interessate dai lavori di riqualificazione sono stati anche realizzati due attraversamenti pedonali rialzati.

Contestualmente sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero per l’impermeabilizzazione dei solai della cappella comunale e quelli degli uffici cimiteriali.

“Stiamo andando avanti con il programma di manutenzione straordinaria di strade ed edifici pubblici avviato sin dal nostro insediamento – commenta il sindaco Massimiliano Giammusso – questi interventi appena ultimati completano quelli eseguiti in precedenza sul quartiere San Paolo e in altre zone della città, dove sono state inoltre effettuate riparazioni di diversi impianti semaforici. Anche al cimitero, dopo essere intervenuti sulla parte esterna della Cappella, si sta procedendo a effettuare i lavori necessari all’interno. Colgo ancora l’occasione per ringraziare il responsabile del 5° servizio manutenzioni, Salvatore Contrafatto e il responsabile del procedimento Marco Scalirò per il lavoro svolto con celerità e competenza”.