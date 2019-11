Gravina (Ct): maltempo, cede un muro di contenimento

È stata disposta a Gravina di Catania la chiusura temporanea della “casa delle arti”. Lo ha stabilito il sindaco Massimiliano Giammusso che ha emesso un’ordinanza di protezione civile a seguito del cedimento del vecchio muro di contenimento in pietra a secco della terrazza a ovest dell’edificio, causato dalle forti piogge di questa notte.

I detriti hanno invaso la via d’accesso al parco Borsellino senza provocare danni a cose o persone. L’ordinanza dispone la chiusura dei tre ingressi al parco Borsellino che insistono su via Roma e l’interdizione al transito, segnalata da apposite transenne, della stradina di accesso al parco interessata dal cedimento del muro.

“Siamo già al lavoro per la rimozione dei detriti e per mettere in sicurezza l’area con il personale del quinto servizio – comunica il sindaco presente al sopralluogo con vigili del fuoco, polizia municipale, i tecnici comunali della protezione civile e il capo di gabinetto Marco Rapisarda che ha coordinato le operazioni – procederemo con le indagini geognostiche necessarie, effettuate a cura dell’ottavo servizio che ringrazio per la prontezza operativa, insieme al quinto servizio.

Inizieremo subito le procedure per poter ripristinare lo stato originario dei luoghi. Rimangono accessibili il “pozzo dell’arte” dove si continueranno a svolgere le manifestazioni in programma e il parcheggio del parco Borsellino con accesso da via Crispi”.