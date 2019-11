Campofelice di Roccella (Pa): iniziative per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Una panchina rosa sarà installata simbolicamente nella villetta comunale di Campofelice di Roccella, centro in provincia di Palermo. in programma anche incontri con le scuole per dire no alla violenza contro le donne.

E Campofelice di Roccella sceglie di celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne per l’eliminazione della violenza del 25 novembre 2019 con l’installazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne riconosciuto a livello nazionale.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale dell’associazione Co.Tu.Le.Vi (contro tutte le violenze) in collaborazione con il comune, prevede l’installazione permanente della panchina nella villetta comunale Peppino Impastato.

Alle 10.30 di fronte al comune partirà il corteo per dire basta alla violenza contro le donne. Seguirà un confronto con gli studenti della terza media dell’istituto comprensivo G.B. Cinà e del liceo scientifico Jacopo del Duca.

“In un’epoca in cui è importante mettere a fuoco il tema della violenza contro le donne – dice Michela Taravella, primo sindaco donna della cittadina del palermitano – sono preoccupanti i dati che raccontano un sempre maggior numero di femminicidi ed episodi di violenza contro le donne, in Italia e in Sicilia. Campofelice reagisce con un simbolo fortemente evocativo. Come amministratori ci rivolgiamo ai nostri concittadini puntando soprattutto sulle nuove generazioni.

Ritengo – prosegue il primo cittadino – che l’installazione permanente della panchina rossa nella villa dedicata a Peppino Impastato, anche lui vittima di violenza efferata e brutale, possa essere uno strumento di riflessione e di monito per contribuire a rendere migliori gli uomini e le donne della nostra comunità, di oggi e di domani”.