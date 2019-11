Ragusa: tunisino arrestato per detenzione di un fucile

Aveva con sé un fucile utilizzato per sparare in pieno centro a Vittoria, nel ragusano, ieri pomeriggio. Oggi gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato Z.T., 26 anni, per detenzione illegale di armi da sparo e porto in luogo pubblico in zona San Giovanni a Vittoria.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio quando gli operatori del commissariato di Vittoria e di Comiso erano intervenuti in zona San Giovanni dove erano stati segnalati numerosi colpi d’arma da fuoco. Sul posto, però, gli agenti non hanno rintracciato alcuna persona.

Gli agenti della mobile e della scientifica hanno trovato i bossoli e dei proiettili vicino ad alcune macchine parcheggiate. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica del’accaduto, individuando uno dei soggetti ritenuti responsabili della sparatoria che veniva arrestato.

Nel corso della notte è stato trovato un fucile utilizzato dall’arrestato nel corso della sparatoria. Proseguono le attività investigative per individuare gli altri responsabili del gruppo di fuoco.