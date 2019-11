Naso (Me): al teatro Alfieri va di scena Pinocchio con l’artista della sabbia

Domenica 24 novembre al teatro Alfieri di Naso, nel messinese, “Pinocchio” inaugurerà la stagione teatrale diretta dalla cantautrice Oriana Civile.

Procede intanto la campagna abbonamenti. Ed è attesa per la sand artist Stefania Bruno con il suo Pinocchio domenica 24 novembre alle 18.30 per la seconda rassegna “il teatro siamo noi – #diversamentegiovani”, la rassegna teatrale del comune di Naso.

Dopo Stefania Bruno, il cartellone prevede uno spettacolo al mese, sempre la domenica pomeriggio, per far diventare il teatro un’abitudine familiare.

Domenica 29 dicembre “Da qui si vede tutto” di e con Patrizia Ferraro: domenica 26 gennaio con “Due passi sono” della pluripremiata compagnia Carullo-Minasi; domenica 16 febbraio gli autori e musicisti Kaballà e Antonio Vasta in “Viaggio immaginario nella Sicilia della memoria”; domenica 22 marzo Stefano Cutrupi in scena e Roberto Bonaventura alla regia per “Il signor Dopodomani”; domenica 26 aprile Roberto Lipari con “Scusate se insisto”; domenica 24 maggio Angelo Campolo alla regia e sul palco per “Stay hungry”; domenica 21 giugno Egle Mazzamuto, anche lei in scena e alla regia con “Rosolino Venticinquefigli”; infine domenica 28 giugno “Elena” di Euripide a conclusione del laboratorio curato da Rosetta Sfameni.