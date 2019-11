Palermo: arriva la mostra dei record “Body worlds Vital”

Arriva a Palermo la mostra di anatomia “Body worlds vidal”. Dal 20 novembre presso gli spazi del reale albergo delle povere, nel cuore di Palermo.

L’esposizione originale, ideata dal noto medico tedesco e scienziato Gunther von Hagens, si presenta con un allestimento di nuova concezione e preparazioni anatomiche recentissime, focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione dalle più comuni malattie.

Il grande interesse per la mostra, organizzata da Nimphea, in collaborazione con la Regione Siciliana e Culturitaly, si deve alla possibilità davvero unica ed emozionante di entrare con i propri occhi all’interno del corpo umano, nei tanto preziosi quanto miracolosi meccanismi vitali, consentendo una migliore comprensione di esso e delle sue funzioni. L’esposizione ha il pregio di avvicinare il pubblico profano e di tutte le età alla conoscenza dei grandi misteri della nostra vita e del nostro organismo.

Lungo un percorso che comprende oltre 150 plastinazioni, tra cui i famosi corpi a figura intera, i singoli organi, le configurazioni e sezioni corporee trasparenti, i visitatori potranno conoscere la straordinaria sinergia tra organi ed apparati che rende possibile la vita.

Nella mostra, curata da Angelina Whalley per Arts & Sciences Exhibition, e in Italia da Fabio Di Gioia, saranno esposte sezioni che permetteranno di visualizzare, in maniera chiara e diretta, le posizioni degli organi all’interno del corpo umano e le affascinanti e intricate configurazioni dei vasi sanguigni, mostrando dal vero la complessità della rete capillare che alimenta tutto il nostro corpo.

Attraverso un confronto diretto tra organi sani ed organi affetti da riconoscibili patologie sarà immediato e perfettamente comprensibile che cosa accade quando il corpo si ammala e come sia possibile, con uno stile di vita sano, poter prevenire pericolosi problemi di salute.

Visitata da oltre 50 milioni di persone, inclusi bambini e ragazzi, in più di 120 città in tutto il mondo Body world è considerata la la mostra itinerante di maggior successo al mondo.

L’esposizione, come motore di divulgazione e conoscenza, ha un elevato valore didattico e educativo: sono stati oltre 150.000 finora gli studenti di scuole primarie, secondarie e i gruppi di studenti universitari, richiamati dalla qualità e prestigio degli esemplari di plastinazione visibili a Body worlds.

Gunther Von Hagens, creatore delle mostre assieme alla moglie la D.ssa Angelina Whalley e inventore della plastinazione, è stato insignito del prestigioso riconoscimento alla carriera conferitogli dall’Association Science Technology Center, associazione internazionale che riunisce i maggiori centri e musei dedicati alla divulgazione scientifica.

Dalle ricerche effettuate dall’Università di Heidelberg è stato appurato che la maggior parte di coloro che hanno avuto il piacere di visitare Body worlds, hanno successivamente variato il loro atteggiamento nei confronti della propria salute a cominciare dall’alimentazione, dall’incremento dell’attività sportiva e da una migliore igiene di vita.

Come già per le precedenti edizioni, anche a Palermo, Body worlds sarà il perno di un intenso calendario di incontri e approfondimenti scientifici, gratuiti per il pubblico, organizzati con il dipartimento di Biomedicina dell’Università e promuoverà un programma di workshop ed eventi, legati alle più varie discipline di espressione artistica sul tema del corpo umano.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 marzo al reale albergo delle povere di corso Calatafimi a Palermo.

INFO bodyworlds.it

GIORNI E ORARI – PREVENDITA

Da mercoledì a lunedì: dalle ore 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.00)

Giorno di chiusura: martedì ad eccezione di gruppi e scuole su prenotazione e per eventi privati

Serale: tutti i sabati fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) Gli orari possono essere soggetti a variazioni, consultare bodyworlds.it