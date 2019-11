FICARRA: aperitivo letterario con Nadia Terranova.

E’ stato il Palazzo Milio a Ficarra ad ospitare la scrittrice di origini sicule Nadia Terranova.

Diversi i romanzi della scrittrice accolti positivamente da pubblico e critica.

Più volte ospite a Villa Piccolo, durante la sua ultima presenza in Sicilia nelle sede del Palazzo Milio è stato presentato il suo ultimo romanzo “Addio fantasmi” e la sua ultima lettura per ragazzi “Omero è stato qui”.

Nella sua produzione letteraria la Terranova alterna romanzi classici a libri per ragazzi.

Numerose le soddisfazioni ottenute dalla scrittrice finalista tra le migliori classifiche e vincitrice di importanti premi.

La Terranova così si racconta <<fin da piccola ho voluto fare la scrittrice, ho iniziato a 30 anni con due romanzi per ragazzi>>. Di origini messinesi quando parla della sua isola dice << amo la Sicilia moltissimo, ha delle risorse culturali straordinarie ma non valorizzate. La mia città d’origine, Messina, versa in un gravissimo stato di abbandono con qualche nucleo di resistenza culturale che cerca di fare il possibile>>. Un ultimo pensiero rivolto ai ragazzi <<è necessario che abbiano esperienze fuori dalla loro terra per ritornare con un forte spirito d’iniziativa per coltivare i canali giusti che in questa terra vanno ricercati>>.

L’aperitivo letterario è stato ben organizzato dalla prof. Cettina Giallombardo e curato da Giovanna La Motta. Presenti anche Delfio Plantemoli e Manuel Tumeo che hanno accompagnato le letture con le loro note musicali. A leggere le pagine l’attrice Antonella Nieri.