Sicilia: alluvione, Di Maio in visita

Dopo le intense piogge degli scorsi giorni in Sicilia il ministro luigi Di Maio sarà in visita ad Ispica e Ragusa sabato 23. Di Magio sarà alle 13.00 ad Ispica e nel pomeriggio alle 15.00 a Ragusa. A renderlo noto è Marialucia Lorefice, presidentessa della commissione Affari sociali alla Camera dei deputati.

“Siamo in prima linea per dare risposte concrete a chi ha bisogno di aiuto – dichiara Lorefice – La Sicilia, le alluvioni, i danni, non sono mai passati inosservati ai parlamentari e al governo. Non sempre tutto il lavoro che facciamo quotidianamente per dare risposte al territorio viene svolto sotto i riflettori, non siamo soliti fare proclami prima di porre in essere le azioni.

L’area iblea è sempre stata al centro del nostro lavoro anche e soprattutto quando viene messa a dura prova, con tutte le conseguenze che ben conosciamo su famiglie, economia, turismo. Un impegno confermato anche dal consiglio dei ministri che si terrà giovedì e che avrà come ordine del giorno la dichiarazione dello stato di emergenza per i comuni della regione siciliana interessati dall’alluvione del 25 e del 26 ottobre del 2019. Un atto necessario e una risposta concreta, segno della nostra attenzione per il territorio ibleo.

Non esistono per noi regioni di serie B, per noi è importante ogni singolo italiano, ogni singola famiglia, ogni singolo lavoratore, ogni singolo commerciante – conclude Lorefice”.