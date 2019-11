Comiso (Rg): Alessandra Rizza la nuova garante dei diritti dei minori

È Alessandra Rizza la nuova garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per il comune di Comiso, nel ragusano. La nomina è avvenuta oggi, 20 novembre, in occasione del trentennale della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Ho atteso oggi, giornata mondiale dell’infanzia, – dichiara la Garante Alessandra Rizza – per il mio primo comunicato stampa ufficiale in qualità di garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Mi corre l’obbligo di ringraziare innanzitutto il nostro sindaco per avermi affidato quest’incarico: ciò mi fa sentire onorata! Del resto tutta la mia vita professionale è stata da sempre dedicata ai nostri ragazzi, per i quali mi sono battuta cercando di dare voce a chi non ce l’ha.

Il compito affidatomi è arduo e necessiterà del contributo di tanti attori istituzionali e di tante persone che possano condividere questa mia filosofia, che non riguarda solo il lavoro, ma la vita stessa. A coloro che mi saranno vicini, anticipo i miei ringraziamenti. Ma un ringraziamento particolare va a chi mi ha preceduto, il dott. Termini che ha egregiamente lavorato negli ultimi quattro anni”.

“Sono certa che la dottoressa Rizza – aggiunge il sindaco di Comiso – incarnerà bene il suo ruolo con la grande professionalità che l’ha sempre contraddistinta. Rizza, grazie a questo ruolo, porterà avanti progetti innovativi che aiuteranno l’amministrazione nell’attenzione nei confronti dei bambini e dei ragazzi della nostra città. Naturalmente – conclude il sindaco – un’attenzione mai disgiunta e isolata dal problema complessivo che riguarda i rapporti interpersonali, le famiglie e la scuola”.