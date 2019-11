Scordia (Ct): spacciava erba a minorenni in una sala scommesse

Spacciava “erba” a minorenni in una sala scommesse a Scordia, nel catanese. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne di Scordia, già gravato da precedenti di polizia specifici. Dovrà rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A metterlo nei guai è stato un controllo improvviso nella sala scommesse di via SAngiorgio, frequentata in quel frangente soltanto da minorenni. L’equipaggio ha potuto così fermare e perquisire il presunto pusher, trovato in possesso di 8 dosi di marijuana pronte per essere vendute. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato ai domiciliari.