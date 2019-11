Catania: viale Tirreno al buio da due settimane

Da due settimane il viale Tirreno e la via Salanitro, nel quartiere Trappeto nord a Catania sono completamente al buio per via di un incidente che ha danneggiato la centralina.

Dopo tutto questo tempo il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede che il problema venga definitivamente risolto nei prossimi giorni. “I residenti del quartiere – dichiara Parisi – non possono certo metterci una pezza con le luci dei propri cellulari o con quello delle abitazioni. In piena stagione autunnale già dal tardo pomeriggio la zona piomba nella completa oscurità e questo significa visibilità al minimo e un grosso rischio per tutti i pedoni che devono attraversare la strada.

Non solo – prosegue – occorre tenere in considerazione che ad approfittarsi della totale oscurità del viale Tirreno sono i topi d’appartamento che già nei giorni scorsi hanno effettuato un furto in un’abitazione della zona”.