Barcellona Pozzo di Gotto (Me): il 24 novembre la seconda edizione di “Orange run”

A Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, è stata presentata la seconda edizione di Orange Run, l’evento sportivo barcellonese dedicato a Nino Alberti.

Il secondo trofeo Orange run si terrà domenica prossima 24 novembre e vedrà competere gli atleti in una corsa per le vie della cittadina lunga 8,5 Km e gli appassionati in una passeggiata di 2 Km camminando e 4 Km correndo. Entrambe le competizioni sono state ideate e organizzate dall’asd Amatori Duilia e patrocinate dalla federazione italiana di atletica leggera Messina e dall’assessorato allo sport del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Come lo scorso anno, il percorso relativo alle categorie promozionali si svolgerà all’interno del parco urbano. Il percorso cittadini si snoderà per le vie cittadine. La novità riguarda invece il trofeo Nino Alberti che quest’anno sarà assegnato alla prima squadra maschile e alla prima squadra femminile, sulla base dei primi cinque migliori tempi della squadra maschile e i migliori primi quattro della squadra femminile.

#corripulito è la campagna sociale e il messaggio che la manifestazione ha in serbo quest’anno. “Il significato è ambivalente, perché da una parte vuole sottolineare la bellezza di un’attività fisica pura, libera da ogni pregiudizio e da ogni performante voglia di competere a tutti i costi, contro il doping e tutte le forme nocive in cui uno sportivo può imbattersi.

Dall’altra parte, Barcellona risponde all’appello di Legambiente del Longano e presta attenzione all’ambiente – spiega Emanuele Torre dell’asd Amatori Duilia che insieme al professore Iraci ha ideato e realizzato ogni anno la manifestazione sportiva aperta alla cittadinanza”.

“Sensibilizzazione al metodo ‘plastic free’, piantumazione di un albero in segno di attenzione verso il nostro pianeta, si sposano in maniera esemplare con la pratica dell’attività fisica e fanno bene all’ecologia del nostro Pianeta che adesso più che mai ci chiede azione concreta” – puntualizza Carmelo Ceraolo.

Alla conferenza Stampa di presentazione dell’evento, guidata dal Presidente Fidal Nunzio Scolaro, hanno preso parte tutti i partner con la presenza dell’assessore Nino Munafò, del vincitore della scorsa edizione Don Vincenzo Puccio, del Presidente Provinciale CSEN Francesco Giorgio, di Giuseppe Puliafito della sezione barcellonese della Croce Rossa Italiana.

Tra gli altri, anche i figli del compianto Nino Alberti, tra cui Giovanni che si è detto “onorato del fatto che Barcellona sia così attenta ad un esempio, quello che Nino Alberti ha rappresentato” e che spera che nelle prossime edizioni gli atleti portino la canottiera di lana nera con la fiamma tricolore sul petto in onore di quella che era la “Fiamma Tirrenica”.

La manifestazione sarà possibile grazie al contributo dell’Orange Moon Barcellona e di Autoricambi Giorgianni, a tutti i volontari e alla sinergia tra le varie realtà del territorio barcellonese. Il Team Max Bici metterà a disposizione delle bici elettriche lungo il percorso per i volontari della Croce Rossa che monitoreranno gli atleti con i defibrillatori durante la gara; gli Amici degli Animali parteciperanno insieme alla Parrocchia Santa Venera che presidierà insieme ai volontari della Duilia e ai Vigili Urbani gli incroci e le strade per garantire una buona viabilità e non intralciare il percorso di gara.

L’appuntamento è al Seme d’Arancia, domenica 24 novembre alle ore 8.30