Gravina (Ct): “L’immaginario della realtà” dal 30 novembre

Dal 30 novembre all’8 dicembre prossimo a Gravina di Catania si terrà una vera e propria messa in scena dell’immaginario della realtà, la rassegna artistico-culturale ideata e proposta da Vera Ambra, presidentessa del’associazione Akkuaria che da sempre pone al centro la “conoscenza” quella che sorregge, sostiene e impegna l’operato creativo dell’ingegno umano.

Ad ospitare l’iniziativa sarà la sala delle arti Emilio Greco che si trova incastonato nel parco Falcone in via Roma, a Gravina di Catania. Il comune ha patrocinato ed ospitato l’evento. Scrittori, pittori, poeti, saggisti, editori, autori, attori e artisti in un confronto che vedrà all’opera la creatività e la bellezza dei loro creatori.

Il primo a raccontare questa nuova avventura è stato l’artista canicattinese Ettore Gazzara, creatore del logo della manifestazione che avrà inizio il 30 novembre con l’esposizione di ben venti pittori a mostra curata dall’associazione culturale ClèArt.

La giornata di sabato sarà principalmente segnata da un momento particolare dedicato a Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della sera uccisa in un agguato a Kabul. La reporter si trovava in Afghanistan per seguire le operazioni militari dopo la fine del regime dei talebani.

Una targa alla memoria sarà consegnata al fratello da Ruggero Marino, giornalista, scrittore, poeta, già redattore capo del quotidiano romano “Il tempo”.

Tra i momenti clou della settimana domenica 1 dicembre “Autori ed Editori a confronto” Tavola rotonda sull’attuale realtà editoriale. Giovedì 5 dicembre Cono Cinquemani, ideatore del progetto l’Ambulanza Letteraria. Venerdì 6 sarà presentata dal libero pensatore Alberto d’Anna “Una Terra che non c’è più” partirà la nuova campagna di sensibilizzazione a favore dell’Ambiente. Mentre sabato 7 dicembre si svolgerà la premiazione del concorso letterario “L’ebbrezza della vita”.

Durante lo svolgimento della manifestazione si alterneranno gli incontri con gli scrittori Alberto d’Anna Salvatore La Moglie Luca Murano, Silvia e Andrea Bartolini, Marco Scarlatti, Roberta Mezzabarba, Claudia Tortora, Valeria Pagano, Dora Marchese, Evelin Emmanuello e Gaetano Amoruso, Giovanna Augugliaro, Ruggero Marino, Adriana Di Grazia, Giuseppina Radice, Francesco Pellegrino, Giuseppe Spinelli Cinzia Baldini, Roberto Cavallo, Mirko Gloriani, Maddalena Caccavale Menza.

Il programma in dettaglio:

Sabato 30 novembre ore 16.00 dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gravina di Catania sarà aperta la mostra “realtà d’artista” a cura dell’associazione ClèArt, diretta dalla maestra d’arte Clelia Costanzo. Parteciperanno: Agata Pellegrino, Antonella Di Pino, Carla Cuticone, Carolina Leonardi, Daniela Greco, Grazia D’Anna, Filly Pagano, Graziella Sanfilippo, Giuseppe Pavone, Giuseppe Pellegrino, Giuseppina Ambra, Luana Curcuraci, Manuela Costanzo, Mariolina Tasca, Patrizia Pellegrino, Pinella Lanzafame, Rita Barbagallo, Rita Urzi, Tina Fichera.

Nel corso della giornata sarà conferito il premio alla memoria della giornalista Maria Grazia Cutuli. E, infine, incontro con i finalisti del premio letterario “L’ebbrezza della vita – sezione editi” con: Salvatore La Moglie (Cosenza) con “Hanno rapito Moro!”; Luca Murano (Fiirenze) con “Pasta fatta in casa”. Dialogherà con l’autore Dario Miele. E, ancora Silvia e Andrea Bartolini (Bruxelles) con “Il viaggio dell’Airone; Marco Scarlatti (Roma) con “Tempo di morte, tempo di coraggio; a dialogare con l’autore sarà Dario Miele. Infine, Roberta MEzzarba (Viterbo) con “La lunga ombra di un sogno” e Valeria Barbagallo che dialogherà con l’autrice.

Domenica 1 dicembre alle 16.00 appuntamento con Claudia Tortora (Treviso) con “La camelia di Partigiano”; Ruggero Marino (Roma) con “Viator”. Dialogherà con l’autore Maria Stella Sudano.

Autori ed Editori a confronto:

Tavola rotonda sull’attuale realtà editoriale. Interverrà: Anna Cavallotto, Libreria Cavallotto, Vera Ambra Akkuaria, Giuseppe Pennisi, Carthago, Antonio La Piana, GAEditori, Marco Tomaselli Rossomalpelo. Cono Cinquemani, Ambulanza letteraria, e gli Autori: Stefania Nibbi, Clemente Cipresso, Giuseppe Pisasale, Dario Miele, Modera la dott.ssa Valeria Barbagallo.

Martedì 3 dicembre alle 16.00 appuntamento con Valerio Pagano (Catania) con “Le mani addosso”; Dora Marchese (Catania) con “L’epica della passione”; Evelin Emmanuello e Gaetano Amoruso (Catania) con “La delusione di Dio”.

Mercoledì 4 dicembre alle 16.00 Giovanna Agugliaro (Catania) con “Schizzi”; Adriana Di Grazia (Catania) con “Non chiamarlo padre”. con l’autrice dialogherà Dario Miele. E, ancora Antonio La Piana (Catania) con “La rosa bianca”.

Giovedì 5 dicembre a partire dalle 16.00 appuntamento con Giuseppina Radice (Catania) con “Crispino l’illustrascarpe”.

Nel corso del progetto sarà attiva anche l’ambulanza letteraria il cui obiettivo è quello di divulgare il libro attraverso la drammatizzazione del potere di guarigione della letteratura.

L’obiettivo è di avvicinare i non lettori al “libro” e di accrescere i numero dei lettori abituali. Cono Cinquemani, ideatore del progetto di libro terapia, in collaborazione con autori, editori e librai, attraverso la diagnosi e prescrizione del “piano terapeutico”, coinvolge il paziente a manifestare l’urgenza e il desiderio di guarigione. Questo innovativo presidio letterario si avvale di strumenti di comunicazione flessibili sia sul piano locale, nazionale ed internazionale.

Venerdì 6 dicembre alle 16.00 appuntamento con Francesco Pellegrino (Salerno) con “Pensieri a piedi scalzi”; Giuseppe Spinelli (Reggio Calabria), con “Il sigillo di carta”. Dialogherà con l’autore Francesco Zappalà.

Sabato 7 dicembre alle 16.00 Cinzia Baldini (Roma) con “Il soffio della speranza”. Dialoga con l’autrice Vittorio Unfer, professore di ostetricia e ginecologia presso la facoltà di medicina e psicologia dell’università la Sapienza di Roma.

E, ancora Roberto Cavallo (Torino), con “La Bibbia dell’ecologia”. A dialogare con l’autore sarà Alberto D’Anna.

Nel corso della giornata si terrà la premiazione del concorso letterario “L’ebbrezza della vita”.

Domenica 8 dicembre alle 16.00 Mirko Gloriani (Roma) con “Poiesis”; Maddalena Caccavale Menza (Roma), con “Tofano e il signor Bonaventura”. A dialogare con l’autrice sarà Maria Lombardo, giornalista e critica cinematografica del quotidiano La Sicilia nonché docente di giornalismo culturale all’università di Catania.

Gli incontri saranno intervallati da letture a cura di Orazio Costorella, dicitore; Giuseppe Toscano, attore e momenti artistici con Cinzia Sciuto e Andrea Romano.