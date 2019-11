Capo d’Orlando (Me): assegnati i primi premi Lighea

Sono stati assegnati a Capo d’Orlando, nel messinese, i premi della prima edizione di Lighea, il premio ideato da Maria Grazia Insinga e dedicato alla poesia, sostenuto e organizzato dalla fondazione Famiglia Piccolod i Calanovella, con il contributo economico dell’assessorato per i beni culturali e l’identità siciliana.

Dopo due mesi di laboratori di scrittura in versi si è concluso il premio a Villa Piccolo proprio ieri, sabato 16 novembre. i giardini della dimora dei fratelli Lucio, Casimiro e Agata Giovanna Piccolo sono stati frequentati da più di un centinaio di studenti delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto.

Nella sezione poesia adulti il primo posto è andato a Stefano Schirò di Piana degli Albanesi nel palermitano, professore di storia dell’arte all’istituto Angelo Musco di Catania; secondo posto per Deborah Prestileo di Galati Mamertino, nel messinese, studentessa universitaria; terzo posto per Alessandra Parla di Capo d’Orlando, Messina, impiegata comunale.

Per la categoria studenti delle scuole secondarie di secondo grado il primo posto è stato assegnato dalla giuria a Claudia Maniaci di Brolo, studentessa presso il liceo classico Vittorio Emanuele III di Patti, secondo posto per Maria Gaia Currò di Acquedolci, nel messinese, studentessa del liceo artistico Lucio Piccolo di Capo d’Orlando. Il terzo gradino del podio è andato a Inesa Addinga di Ficarra, nel messinese, studentessa presso il liceo classico Lucio Piccolo di Capo d’Orlando.

Menzione speciale è andata a Davide Pio Ciccarello di Capo d’Orlando, studente dell’istituto Francesco Paolo Merendino di Capo d’Orlando.

Per la categoria studenti delle scuole secondarie il primo posto del premio Lighea è stato conferito a Sara Randazzo dell’istituto comprensivo Ernesto Mancari di Capo d’Orlando; secondo posto a Lorenzo Scavone, dell’istituto Giovanni Verga di Acquedolci e il terzo posto, infine, a Gabriele Caruso, dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Capo d’Orlando.

Nella categoria studenti della scuola primaria il primo posto è andato a Giulia Santaromita Villa, allieva all’istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Capo d’Orlando; secondo posto per Benedetto Savio della III A dell’istituto Giovanni Verga di Acquedolci e terzo posto, infine, per Alessia Argiri dell’istituto Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Capo d’Orlando.

I vincitori della sezione Carnet de voyage sono Leone Gregorio, studente presso il liceo classico Lucio Piccolo di Capo d’Orlando e Mario Valenti, docente di storia dell’arte al liceo artistico di Barcellona Pozzo di Gotto, autori dell’acquerello selezionato per illustrare la copertina dell’antologia poetica.

Per quest’ultima categoria del premio Lighea anche i seguenti studenti sono stati premiati con l’inserimento dei loro acquerelli e poesie nell’antologia. Si tratta di: Antonella Tascone, Salvatore Emanuele, Sara Migliastro, Erika Di Pane Masi, Giorgio Calabrese, Gabriele Triscari, Marco Pruiti Ciarello, Francesca Tindiglia, Fiorella Barbagelata, Maria Gaia Currò, Cristina Marzullo, Ludovica Marinelli, Sofia Rizzo, Ines Addinga, Ludovica Ciminata, Leonardo Corradini, Sophia Giuliano, Valerio Di Ianni.

È sembrato fare un salto nel tempo quando Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino dei fratelli Piccolo, si ritirava nella villa di contrada Vena per scrivere probabilmente anche alcune pagine del suo unico romanzo capolavoro, il Gattopardo. Tempi in cui la cultura, la poesia, le dissertazioni sui versi e sul mondo erano all’ordine del giorno.

In due mesi sono nate 200 poesie, venti carnet di viaggio illustrati e poi ancora una mostra di taccuini e un’antologia curata da Maria Grazia Insinga. Dal punto di vista logistico, per tutta la durata del premio Lighea, la fondazione Piccolo ha messo a disposizione degli studenti in mezzo di trasporto gratuito per raggiungere Villa Piccolo dal centro di Capo d’Orlando.

Dopo avere ospitato alcuni tra i maggiori poeti, scrittori e artisti italiani – Andrea Accardi, Franca Alaimo, Diego Bertelli, Maria Grazia Calandrone, Enrico De Lea, Noemi De Lisi, Stefano Faravelli, Gianluca Furnari, Antonio Lanza, Simona Lo Iacono, Daita Martinez, Nadia Terranova – questa prima edizione del Premio Lighea si conclude con una festa della poesia e con un vernissage dei taccuini a leporello che la pavese casa editrice Fiorina di Giovanni Fassio ha donato in occasione dei laboratori artistici tenuti dall’artista torinese Stefano Faravelli. I carnet più belli sono stati valutati da una giuria composta da Stefano Faravelli, Mauro Cappotto e Maria Grazia Insinga e illustrano l’antologia cartacea che contiene i versi più belli dei giovani poeti “sirenici”.

Nel pomeriggio di ieri si è svolto l’incontro degli studenti con Maria Grazia Calanrone, una delle maggiori poetesse italiane. Alle 17.00, introdotta ai saluti del presidente della fondazione famiglia Piccolo di Calanovella, l’avvocato Andrea Pruiti Ciarello, è iniziata la cerimonia di presentazione ala presenza di oltre 250 persone.

A valutare e premiare i poeti nel giardino di Lighea è stata una pregevole giuria composta da poeti, scrittori, artisti ed esperti: Franca Alaimo (poetessa), Maria Grazia Calandrone (poetessa), Simona Lo Iacono (poetessa e scrittrice), Daita Martinez (poetessa), Aurelio Pes (scrittore, drammaturgo e critico musicale), Domenica Sindoni (docente di Latino e Greco), Nadia Terranova (scrittrice), Fulvia Toscano (direttrice artistica dei festival Naxoslegge e Nostos), Pierino Venuto (studioso di Stefano D’Arrigo) e, naturalmente, Maria Grazia Insinga (poetessa e pianista).