Caltanissetta (Cl): trasportava animali in modo irregolare, sanzioni per 7.500 euro

Trasporto irregolare di animali e multe per 7.500 euro. Sono i numeri di un’operazione di controllo degli agenti della polizia stradale a Caltanissetta che hanno elevato sanzioni ad un trasportatore di bovini.

L’uomo è stato controllato sull’autostrada A19 nei pressi dello svincolo di Resuttano. La Polstrada ha accertato che sull’autocarro gli animali non erano in regola con la documentazione necessaria.

Quattro bovini non erano registrati, il mezzo non aveva copertura per la protezione dalle intemperie e alcuni dati riportati sulla documentazione prescritta erano errati e mancanti. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e al conducente è stata ritirata la carta di circolazione.