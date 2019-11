Catania: controlli ai giostrai

Controlli della prefettura di Catania ai giostrai. Gli agenti in collaborazione con la polizia locale, l’Arpa e l’Asp, hanno effettuato controlli nel parco divertimenti di piazza Nettuno e via Del Rotolo.

È stata controllata l’area superiore del parco di divertimento che ha portato ala segnalazione dell’Autorità giudiziaria del responsabile per violazioni in materia di sicurezza, poiché non aveva predisposto la squadra aziendale di vigilanza antincendio e non aveva provveduto alla revisione di un estintore.

Per queste violazioni, il questore della provincia di Catania ha emesso un decreto di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per tre giorni.

Successivamente è stata controllata l’area centrale del parco divertimenti. Nel corso dell’attività di polizia è stata accertata la mancata esposizione delle licenze. Per questo il responsabile è stato invitato presso gli uffici della polizia amministrativa e sociale per esibire i titoli di polizia.

Il responsabile era stato precedentemente invitato ad esibire le licenze ed è stata effettuata una verifica presso la zona di via ruilio, dove vivono i giostrai. Sono state controllate otto roulotte parcheggiate su una zona a fondo naturale che erano allacciate abusivamente alla rete elettrica.

Il personale Enel ha provveduto a disattivare gli allacci abusivi. Sono state elevate sanzioni con sequestri amministrativi per mezzi privi di copertura assicurativa ed è stato trovato un motociclo rubato che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.